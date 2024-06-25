Минцифры запустило проект "Умные пешеходные переходы" в Новосибирске

В Новосибирске стартовал пилотный проект по установке "умных" пешеходных переходов. Министерство цифрового развития и коммуникаций региона совместно с УМВД России по Новосибирской области приступили к его реализации по поручению губернатора Андрея Травникова в рамках государственной программы "Безопасный город".