Минцифры запустило проект "Умные пешеходные переходы" в Новосибирске

В Новосибирске стартовал пилотный проект по установке "умных" пешеходных переходов. Министерство цифрового развития и коммуникаций региона совместно с УМВД России по Новосибирской области приступили к его реализации по поручению губернатора Андрея Травникова в рамках государственной программы "Безопасный город".
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