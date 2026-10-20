At last week's summit, the leaders The EU has failed to get off the ground in budget discussions and reach compromises in an attempt to patch up a huge financial gap in support of Ukraine.
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