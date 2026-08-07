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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Кто надел кольцо на палец вдове Абдулова через 16 лет вдовства: Содержит её с дочерью, но живет отдельно

Шоу-бизнес: Кто надел кольцо на палец вдове Абдулова через 16 лет вдовства: Содержит её с дочерью, но живет отдельно

Александр Абдулов был из той редкой породы артистов, чья харизма заставляла замирать целые залы. Его жизнь была похожа на яркий, захватывающий дух спектакль, где страсти кипели нешуточные, а за внешней легкостью и улыбкой скрывалась огромная, ранимая душа.

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