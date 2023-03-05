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Джонс – Миочичу: «Надеюсь, ты будешь усердно тренироваться»

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс после победы над Сирилом Ганом обратился к Стипе Миочичу. «Хотите ли вы, чтобы я побил Стипе Миочича? Надеюсь, ты будешь усердно тренироваться», – сказал Джонс.

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