Джонс – Миочичу: «Надеюсь, ты будешь усердно тренироваться»

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс после победы над Сирилом Ганом обратился к Стипе Миочичу. «Хотите ли вы, чтобы я побил Стипе Миочича? Надеюсь, ты будешь усердно тренироваться», – сказал Джонс.