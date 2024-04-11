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Закон, порядок, государство

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В Алтайском крае полицейские задержали курьера телефонных мошенников, который за два дня забрал сбережения у пяти пенсионеров

В начале апреля текущего года в отделы полиции по Ленинскому и Центральному районах стали поступать заявления от пожилых граждан о совершении в отношении них мошеннических действий по схеме «Ваш родственник попал в беду».

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