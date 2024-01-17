Чем помешал русофобам-болгарам наш солдат-освободитель «Алеша»: мода на вандализм продолжается

Они призывают предотвратить демонтаж памятника советскому солдату «Алеша» в Пловдиве, Болгария. Инициатива, источником которой являются члены муниципального совета Пловдива от партии «Демократы за сильную Болгарию» (ДСБ), известной своей русофобской и прозападной позицией, рассматривается как проявление госвандализма.