ФСБ пресекла попытку экс-сотрудника спецслужб Молдавии собрать данные в РФ

Сотрудники ФСБ пресекли планы бывшего сотрудника молдавской Службы информации и безопасности Дмитрия Руснака, который приехал в страну, чтобы собрать информацию о намерениях российских властей в отношении Молдавии.
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