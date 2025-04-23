Политика как он...
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Политика как она есть

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ФСБ пресекла попытку экс-сотрудника спецслужб Молдавии собрать данные в РФ

ФСБ пресекла попытку экс-сотрудника спецслужб Молдавии собрать данные в РФ

Сотрудники ФСБ пресекли планы бывшего сотрудника молдавской Службы информации и безопасности Дмитрия Руснака, который приехал в страну, чтобы собрать информацию о намерениях российских властей в отношении Молдавии.

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