ЦАХАЛ не исключает возможности отмены вторжения в сектор Газа

Times of Israel: Израиль может отказаться от операции в Газе из-за заложников Армия Израиля доложила о готовности к наступлению на сектор Газа, однако пока власти не приняли соответствующее решение и командование опасается, что операцию отменят.
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