Требуется барабанщик (желательно со своими барабанами: акустическими или электронными) в молодую группу, исполняющую как каверы различных жанров, так и собственный репертуар в жанре пост-хардкор.
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Требуется барабанщик (желательно со своими барабанами: акустическими или электронными) в молодую группу, исполняющую как каверы различных жанров, так и собственный репертуар в жанре пост-хардкор.