НИЦ Глобальных коммуникаций Задержание и арест замминистра обороны Тимура Иванова произвели эффект разорвавшейся бомбы и потрясли политический истеблишмент до самых его глубин.
Первый удар по «Системе». Россия в периоде «Тихой Смуты»
Комментарии
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валентина пожиленко
Чиновники и депутаты России знают об ужасах загнивающего Запада не понаслышке, так как у многих из них есть недвижимость и/или дети за границей. Вот, например, у Дмитрия Пескова (пресс-секретаря Путина) — дочь Лиза живёт и учится во Франции, сын Николай был судим в Великобритании и более года провёл в английской тюрьме, супруга владеет квартирой в США площадью 126м2. У нынешней супружеской четы Пескова и Навки: У Дмитрия Пескова гражданство Франции. У Татьяны Навки гражданство США. Дети Пескова - Ника, Елизавета, Мика и Дени - граждане Великобритании Общая дочь Пескова и Навки - Надежда - имеет гражданство США и Франции. Вот так, господа холопы России: вами управляют господа - иноземные россияне!
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1 час.
вп
валентина пожиленко
У Сталина. находящиеся у руля управления страной особи не смели даже помышлять о казнокрадстве и предательстве страны, а у Путина полный разгул в этом плане.
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1 час.
алекс кузь
Страна так богата, что оторопь берет. Запад это знает и не хочет терять свои шансы на владение, каждый такой Тимур и его свита - шанс на повторение катастрофы ельцина и его дворни. Кредитная амнистия населению.
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24 мин.
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