ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Еграшин
    Изначально такими были. Еще в 90-х какая-то депутатствующая п...а орала: а чо у нас такая квартплата низкая, в Европа..."Депутат - это та...
  • алекс кузь
    Страна так богата, что оторопь берет. Запад это знает и не хочет терять свои шансы на владение, каждый такой Тимур и ...Первый удар по «С...
  • В В
    Депутат обыкновенный (без совести). Привыкли уже."Депутат - это та...

Первый удар по «Системе». Россия в периоде «Тихой Смуты»

Первый удар по «Системе». Россия в периоде «Тихой Смуты»

НИЦ Глобальных коммуникаций Задержание и арест замминистра обороны Тимура Иванова произвели эффект разорвавшейся бомбы и потрясли политический истеблишмент до самых его глубин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
валентина пожиленко
Чиновники и депутаты России знают об ужасах загнивающего Запада не понаслышке, так как у многих из них есть недвижимость и/или дети за границей. Вот, например, у Дмитрия Пескова (пресс-секретаря Путина) — дочь Лиза живёт и учится во Франции, сын Николай был судим в Великобритании и более года провёл в английской тюрьме, супруга владеет квартирой в США площадью 126м2. У нынешней супружеской четы Пескова и Навки: У Дмитрия Пескова гражданство Франции. У Татьяны Навки гражданство США. Дети Пескова - Ника, Елизавета, Мика и Дени -  граждане Великобритании Общая дочь Пескова и Навки -  Надежда - имеет гражданство США и Франции. Вот так, господа холопы России: вами управляют господа - иноземные  россияне!
Ответить
1 час.
вп
валентина пожиленко
У Сталина. находящиеся у руля управления страной особи не смели даже помышлять о казнокрадстве и предательстве страны, а у Путина полный разгул в этом плане.
Ответить
1 час.
алекс кузь
Страна так богата, что оторопь берет. Запад это знает и не хочет терять свои шансы на владение, каждый такой Тимур и его свита - шанс на  повторение катастрофы ельцина и его дворни. Кредитная амнистия населению.
Ответить
24 мин.

Картина дня

наверх