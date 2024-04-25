Первый удар по «Системе». Россия в периоде «Тихой Смуты»

валентина пожиленко

Чиновники и депутаты России знают об ужасах загнивающего Запада не понаслышке, так как у многих из них есть недвижимость и/или дети за границей. Вот, например, у Дмитрия Пескова (пресс-секретаря Путина) — дочь Лиза живёт и учится во Франции, сын Николай был судим в Великобритании и более года провёл в английской тюрьме, супруга владеет квартирой в США площадью 126м2. У нынешней супружеской четы Пескова и Навки: У Дмитрия Пескова гражданство Франции. У Татьяны Навки гражданство США. Дети Пескова - Ника, Елизавета, Мика и Дени - граждане Великобритании Общая дочь Пескова и Навки - Надежда - имеет гражданство США и Франции. Вот так, господа холопы России: вами управляют господа - иноземные россияне!