Фотовыставка «Героизм — сквозь поколения!» откроется в парке на Докукина

В среду, 7 мая в парке «Сад будущего» в Ростокине состоится открытие фотовыставки «Героизм — сквозь поколения!», посвящённой героям разных поколений — тем, кто отстоял страну в годы войны, ликвидировал последствия катастроф, сражался за мир и безопасность России.