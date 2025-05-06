Фотовыставка «Героизм — сквозь поколения!» откроется в парке на Докукина

В среду, 7 мая в парке «Сад будущего» в Ростокине состоится открытие фотовыставки «Героизм — сквозь поколения!», посвящённой героям разных поколений — тем, кто отстоял страну в годы войны, ликвидировал последствия катастроф, сражался за мир и безопасность России.
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