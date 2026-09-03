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Путин предложил продлить выплаты за третьего ребенка на Дальнем Востоке до 2030 года

Путин предложил продлить выплаты за третьего ребенка на Дальнем Востоке до 2030 года

Президент России Владимир Путин 3 сентября 2026 года предложил продлить действие повышенной выплаты при рождении третьего ребенка в регионах Дальнего Востока до 2030 года.

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