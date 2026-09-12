БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«А теперь поговорим о деньгах врачей»: Здравоохранение ждут очередные потрясения

«А теперь поговорим о деньгах врачей»: Здравоохранение ждут очередные потрясения

Алексей Куринный, КПРФ: новых людей в медицину не привлечь без дополнительных средств Полина Носова Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Материал комментируют: Алексей Куринный Ситуация с медицинскими кадрами продолжает беспокоить власть, «заботливые» инициативы чиновников и так сыпались, как из рога изобилия, а теперь пришло время серьезных изменений: создадут новую систему оплаты труда медиков.

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