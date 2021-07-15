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Захарова прокомментировала действия США в Афганистане словами Жванецкого

Захарова прокомментировала действия США в Афганистане словами Жванецкого

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова словами писателя-сатирика Михаила Жванецкого прокомментировала информацию Белого дома о том, что США в последнюю неделю июля начнут эвакуацию афганцев, помогавших американским силам в этой стране.

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