Захарова прокомментировала действия США в Афганистане словами Жванецкого

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова словами писателя-сатирика Михаила Жванецкого прокомментировала информацию Белого дома о том, что США в последнюю неделю июля начнут эвакуацию афганцев, помогавших американским силам в этой стране.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова словами писателя-сатирика Михаила Жванецкого прокомментировала информацию Белого дома о том, что США в последнюю неделю июля начнут эвакуацию афганцев, помогавших американским силам в этой стране.
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