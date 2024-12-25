В зоне ответственности ОТУ «Донецк» в июне ВСУ потеряли 100 км², в сентябре — 400 км², а в ноябре — 610 км².
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Украину создали на лжи: раскрыта правда о главном документе в истории «незалежной»
- Русские ракеты нашли натовских генералов? На Украине появились «серьезные пациенты» и готовятся к чему-то масштабному
- F-16 сбит в момент пуска Storm Shadow, Киев преподал урок под Курском, элитный боец передал послание: СВОдка с фронта
Свежие комментарии