Ozon допустил рост цен из-за законопроекта о маркетплейсах

Если будет принят законопроект о регулировании работы маркетплейсов, это может повлечь за собой рост цен на товары, увеличение объема контрафакта и фальсификата, а также сокращение запуска сервисов для удобства продавцов и покупателей, считают в Ozon, сообщает РБК.