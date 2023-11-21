Ozon допустил рост цен из-за законопроекта о маркетплейсах

Если будет принят законопроект о регулировании работы маркетплейсов, это может повлечь за собой рост цен на товары, увеличение объема контрафакта и фальсификата, а также сокращение запуска сервисов для удобства продавцов и покупателей, считают в Ozon, сообщает РБК.
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