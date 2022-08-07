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Жители Орла об аттракционе, где погибла девочка: "Карусель старая"

Посетители Городского парка культуры и отдыха Орла, где в эти выходные 17-летняя девочка вылетела из кресла аттракциона и разбилась насмерть, рассказали РЕН ТВ, что карусель "Орбита", на которой произошла трагедия, была старой и не ремонтировалась.

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