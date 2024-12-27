Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Данные по инфляции в Токио - признак повышения ставки ЦБ в январе

Базовая инфляция в столице Японии ускорилась в декабре, в то время как инфляция в сфере услуг оставалась стабильной, что поддерживает ожидания рынка относительно повышения процентных ставок в краткосрочной перспективе, пишет Reuters.

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