Turkish State Takes Near-Total Control Of US-Sanctioned Bank Over IRGC Ties On September 4, the US Treasury unveiled sanctions against a Turkey-based bank and two of its subsidiaries, accusing them of moving tens of millions of dollars on behalf of Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Quds Force and facilitating Tehran's movement of funds across the international banking system.
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