«"Спартак" получит трёшку и поедет обратно»: Радимов о предстоящей игре «Зенита» в РПЛ

Экс-футболист сине-бело-голубых считает, что на предсезонной подготовки «Зенит» всегда прибавляет. Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал предстоящую игру «Зенита» и «Спартака» в рамках 19-го тура РПЛ.
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