Uniswap (UNI) вырос на 28%, поскольку SEC представляет структуру AMM для токенизированных ценных бумаг

Токен Uniswap (UNI) пережил значительный рост, вырос с $6,63 до $8,49 после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США представила временную структуру регулирования, позволяющую торговать определенными токенизированными акциями США через разрешенные автоматизированные системы маркет-мейкеров (AMM).