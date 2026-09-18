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Uniswap (UNI) вырос на 28%, поскольку SEC представляет структуру AMM для токенизированных ценных бумаг

Uniswap (UNI) вырос на 28%, поскольку SEC представляет структуру AMM для токенизированных ценных бумаг

Токен Uniswap (UNI) пережил значительный рост, вырос с $6,63 до $8,49 после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США представила временную структуру регулирования, позволяющую торговать определенными токенизированными акциями США через разрешенные автоматизированные системы маркет-мейкеров (AMM).

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