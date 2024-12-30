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Царьград

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Советы врача: безопасная баня при 80°C и другие важные рекомендации

Советы врача: безопасная баня при 80°C и другие важные рекомендации

Андрей Тяжельников, специалист департамента здравоохранения Москвы, советует безопасно париться в бане при температуре не выше 80°C.

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