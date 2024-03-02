Лаванда давно и основательно покорила сердца садоводов: изящные пушистые кустики, очаровательные соцветия-колоски и пленительный аромат — кто устоит перед такой

﻿﻿Лаванда уже давно полностью покорила сердца садоводов. Изящные, пушистые кусты, очаровательные колоски соцветий и пленительный аромат – кто сможет устоять перед такой красотой? Знаете ли вы, что у нее есть «брат» Лавандин? Лаванден ни в чем ей не уступает, а во многом превосходит своих знаменитых провансальских родственников.