Лаванда давно и основательно покорила сердца садоводов: изящные пушистые кустики, очаровательные соцветия-колоски и пленительный аромат — кто устоит перед такой

Лаванда уже давно полностью покорила сердца садоводов. Изящные, пушистые кусты, очаровательные колоски соцветий и пленительный аромат – кто сможет устоять перед такой красотой? Знаете ли вы, что у нее есть «брат» Лавандин? Лаванден ни в чем ей не уступает, а во многом превосходит своих знаменитых провансальских родственников.
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