Арестович скептически оценил заявление генерала ВСУ о возможности уничтожения Украиной Крымского моста

У вооруженных сил Украины (ВСУ) вряд ли хватит сил и средств уничтожить Крымский мост. Об этом заявил Алексей Арестович, комментируя слова начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ генерал-майора Дмитрия Марченко.
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