NYT: 45% американских граждан не считают свои интересы представленными в США

Большинство американцев уверены, что правительство работает для элиты Демократический строй в Соединенных Штатах как не представляющий интересы народа видят 45% американцев, в то время как в обратное утверждение верят 49%, следует из опроса издания New York Times и социологов из Siena College.
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