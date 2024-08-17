Политолог Перенджиев: Киев хотел шантажировать РФ потерей Курска и Белгорода

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что Киев задумывал захватить Курск и Белгород для использования в качестве давления на Москву.
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