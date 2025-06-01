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Царьград

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Советники Трампа инициировали дипломатическую кампанию по Украине?

Советники Трампа инициировали дипломатическую кампанию по Украине?

Издание Steigan сообщает, что Дональд Трамп мог начать урегулирование украинского конфликта по совету окружения.

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