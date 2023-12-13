К переселению приступили около 150 человек района Лосиноостровский в рамках программы реновации

На северо-востоке столицы в Лосиноостровском районе жители еще одного дома по адресу: улица Магаданская, дом 12 приступили к переселению по программе реновации в новостройки, возведенные на территории района.
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