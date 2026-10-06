Экономист Балынин: использование цифрового рубля повышает защищенность средств

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин рассказал о возможных преимуществах цифрового рубля, доступного гражданам с 1 сентября 2026 года.
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