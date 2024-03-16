Обсуждать день с детьми оказалось полезнее для развития речи, чем вместе читать

На то, как ребенок овладевает языком и учится общаться с другими людьми, влияют разные факторы. Например, недавние исследования показали, что двуязычное образование не всегда улучшает речевое развитие, а видеоконтент принесет пользу, только если родитель будет смотреть его вместе с ребенком.
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