Тонкая материя: в России появится первый учебник по киберпсихологии

В России появится первый учебник по киберпсихологии. Его могут выпустить к концу текущего года. Данная область знаний изучает взаимодействия человека с цифровыми технологиями, интернетом, виртуальными средами, гаджетами и приложениями, разъясняют эксперты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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