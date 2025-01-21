Макаревич* объяснил нежелание возвращаться в Россию

Российский певец Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что не желает возвращаться в Москву, так как не хочет разочаровываться, ведь ничего из того, что он любил, там не осталось.
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