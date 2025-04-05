Инфляция против пенсии: как не потерять деньги за 15, 10 и даже 5 лет до заслуженного отдыха

Подготовка к пенсии в современных экономических условиях становится всё более сложной задачей. Инфляция, нестабильность на финансовых рынках, изменения в государственной политике и глобальные экономические кризисы создают дополнительные риски для тех, кто стремится сохранить и приумножить свои сбережения.
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