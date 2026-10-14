💼 Примерить профессию до аттестата: какие возможности крымские вузы открывают для школьников? Более 1,5 тысячи ребят обучаются в Академии предпрофессионального образования Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова.
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