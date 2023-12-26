Оставшаяся без оружия из-за Киева ФРГ продержится в бою лишь пару часов. Об этом пишут немецкие СМИ.Как передаёт портал Focus, немецкая армия в данный момент оснащена гораздо хуже, чем на момент начала российско-украинского конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии