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Царьград

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Бой на два часа. Потом - всё: Немцы попали в украинскую ловушку

Бой на два часа. Потом - всё: Немцы попали в украинскую ловушку

Оставшаяся без оружия из-за Киева ФРГ продержится в бою лишь пару часов. Об этом пишут немецкие СМИ.Как передаёт портал Focus, немецкая армия в данный момент оснащена гораздо хуже, чем на момент начала российско-украинского конфликта.

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Комментарии
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Россиянин
Нахрен вы нам нужны. Вас же кормить надо будет. Мы просто подождем когда сами сдохните.
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