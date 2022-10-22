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Экономист из США, предсказавший кризис 2008 года, объявил экономический крах всего мира

Экономист из США, предсказавший кризис 2008 года, объявил экономический крах всего мира

Американский экономист Нуриэль Рубини, спрогнозировавший нынешнюю рецессию в США, кризис 2008 года и состояние мировой экономики после пандемии, заявил о новых угрозах – он считает, что до конца 2022 года все финансовые «пузыри» могут лопнуть.

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