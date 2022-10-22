Экономист из США, предсказавший кризис 2008 года, объявил экономический крах всего мира

Американский экономист Нуриэль Рубини, спрогнозировавший нынешнюю рецессию в США, кризис 2008 года и состояние мировой экономики после пандемии, заявил о новых угрозах – он считает, что до конца 2022 года все финансовые «пузыри» могут лопнуть.