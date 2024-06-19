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Аналитики рассказали о тренде на увеличение потребления россиянами спиртного

Аналитики рассказали о тренде на увеличение потребления россиянами спиртного

Аналитики из проекта "Если быть точным" изучили вопрос потреблении алкоголя в России, основываясь на статистике Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, Росстата и Росалкогольрегулирования.

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