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Генсек РФС о 3:0 с Вьетнамом: «Наверное, можно было сыграть и лучше. Какие‑то вещи не удались. Важно, что результат достигнут» 

— Ваше впечатление от победы? Насколько погода влияла на ход игры? — Хочу поздравить всех с победой. Мы понимали, что тут достаточно сложные погодные условия — влажность, высокая температура.

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