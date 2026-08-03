Россияне вместо Кубы летят на Мадагаскар и Фиджи

Публичное акционерное общество «МегаФон», ИНН 7812014560, ID a-45877F7NfYUJCUneVdwWTZoix В летнем сезоне география путешествий россиян заметно расширилась: наряду с традиционными пляжными курортами в тренде оказались дальние маршруты, например, острова Африки и Азии, свидетельствуют данные роуминга МегаФона.
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