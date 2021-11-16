Украина подсчитала будущие потери от запуска газопровода СП-2

Евгений Попов

Филипп Филиппович закусил губу и сквозь нее неосторожно вымолвил: — Клянусь, что я этого Швондера в конце концов застрелю. Шариков в высшей степени внимательно и остро принял эти слова, что было видно по его глазам. — Филипп Филиппович, vorsichtig… — Предостерегающе начал Борменталь. — Ну, уж знаете… Если уж такую подлость!.. — Вскричал Филипп Филиппович по-русски. — Имейте в виду, Шариков… Господин, что я, если вы позволите себе еще одну наглую выходку, я лишу вас обеда и вообще питания в моем доме. 16 Аршин — это прелестно, но ведь я вас не обязан кормить по этой лягушечьей бумаге! Тут Шариков испугался и приоткрыл рот. — Я без пропитания оставаться не могу, — забормотал он, — где же я буду харчеваться?