Reuters: начата разработка многоразовых ракет для экспресс-доставки грузов

Китайский гигант онлайн-торговли Alibaba Taobao (владеет маркетплейсом AliExpress) совместно с пекинской аэрокосмической компанией Space Epoch запустили проект по созданию многоразовой ракеты для отправки грузов.
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