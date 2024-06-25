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Царьград

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СК возбудил дело на депутата Иркутска за контрабанду желез кабарги

СК возбудил дело на депутата Иркутска за контрабанду желез кабарги

Следственный комитет Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении депутата гордумы Иркутска Георгия Ни, которого подозревают в контрабанде желез кабарги.

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