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54-летний Шакил ОНил завалился на пол после смазанного данка

В соцсетях появилось видео, как член Зала славы Шакил О′Нил пытается исполнить данк, но терпит неудачу и, смеясь, заваливается на пол.

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