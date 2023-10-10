Полиция задержала подозреваемого в нападении на менеджера у ночного клуба в Тосно

Его отправили в изолятор временного содержания. Правоохранительные органы задержали 34-летнего безработного мужчину, которого подозревают в нападении на менеджера по закупкам авто у ночного клуба в Тосно.
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