МВД: Бразилия экстрадировала россиянку по делу о мошенничестве на 67 млн рублей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что россиянка Вероника Лебедева, являющаяся сообщницей ранее выданного фигуранта дела о мошенничестве на 67 млн рублей, экстрадирована из Бразилии в РФ.
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