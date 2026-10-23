🚎 Спасатели будут освобождать троллейбусный парк Ялты от подтопленной техники, чтобы продолжить расчистку русла реки Как сообщил начальник аварийно-спасательной части Специализированного отряда ГУ МЧС России по Крыму Александр Сушко, за последние четыре дня селевой поток перестал нести каменистый грунт, но вода всё ещё идёт с сильным напором.