Серийный Tank 300 Hi4-T впервые засняли в Китае. Это самая экономичная версия внедорожника

В Китае засняли Tank 300 Hi4-T в серийном обличье. Особенность этой модели заключается в гибридной силовой установке — вместе с 2,0-литровым турбомотором работает электромотор, питающийся от тяговой батареи емкостью 37,11 кВт·ч.
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