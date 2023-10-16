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Под Работино ВСУ не эвакуирует раненых: они погибают в страшных мучениях

Под Работино ВСУ не эвакуирует раненых: они погибают в страшных мучениях

События последних четырех недель оказались особенно трагичными для пехоты ВСУ, задействованной в опасных "мясных штурмах" в попытке спасти 47-ю отдельную мотострелковую бригаду "Магура" и 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду.

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