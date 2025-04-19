Схождение Благодатного Огня. 2025 год. Что будет, если чуда не произойдёт?

Первый русский телеканал Царьград уже неоднократно транслировал в своём прямом эфире чудо схождения Благодатного Огня и подробно рассказывал о том, что же на самом деле происходит в иерусалимском Храме Воскресения Христова, более известном как Храм Гроба Господня, накануне православной Пасхи.