Капризов в 6-м матче с «Сент-Луисом»: 0 очков, 2 броска и «минус 2» за 22:09 – максимальное время в «Миннесоте»

Кирилл Капризов остался без очков в шестом матче серии с «Сент-Луисом». «Миннесота» вылетела из плей-офф, проиграв «Блюз» (2-4 в серии первого раунда Кубка Стэнли, 1:5 в шестом матче).
Популярные статьи
- Елизавета Туктамышева: «Последнее шоу сезона подошло к концу! Да наступит долгожданный отдых!»
- Экс-пилот «Ф-1» Зурер: «Феттель скажет «Астон Мартин» «пока-пока» в конце 2022 года»
- В России не покажут ОИ-2026 и 2028, лже-Дзюба на «Матч ТВ», крах «Арсенала», каминг-аут в британском футболе, «Юве» проводил Кьеллини и Дибалу и другие новости
Свежие комментарии