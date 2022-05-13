Капризов в 6-м матче с «Сент-Луисом»: 0 очков, 2 броска и «минус 2» за 22:09 – максимальное время в «Миннесоте»

Кирилл Капризов остался без очков в шестом матче серии с «Сент-Луисом». «Миннесота» вылетела из плей-офф, проиграв «Блюз» (2-4 в серии первого раунда Кубка Стэнли, 1:5 в шестом матче).

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